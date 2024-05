Udinese, Cannavaro: ‘Lecce fondamentale, alziamo l’asticella’

“Dobbiamo essere consapevoli che il destino è nelle nostre mani. Bisogna cercare di tirar fuori il meglio possibile da queste tre gare, solo se metto in testa questo ai giocatori e non l’obbligo di dover vincere posso aiutarli e togliere loro dei pensieri. Lavorando al massimo possiamo raccogliere dei frutti, ma se a Lecce crediamo di dover vincere individualmente dopo tre minuti abbiamo sbagliato”. Così Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha presentato la sfida di campionato con il Lecce matematicamente certo della salvezza dopo la sconfitta del Cagliari a Milano contro il Milan. “I leccesi vorranno festeggiare un’annata importante per loro e noi cercheremo di rovinare la festa. È una gara fondamentale, dobbiamo alzare l’asticella”, ha aggiunto Cannavaro.

