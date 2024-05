Bari, una settimana per il Villaggio del Gusto

BARI – Birrifici artigianali e abbinamenti enogastronomici tutti Made in Puglia e nel segno dell’inclusione. Ancora un grande successo per la decima edizione del Villaggio del Gusto 2024, la Manifestazione promossa dall’associazione De Gustibus Vitae in collaborazione con Cna Area Metropolitana di Bari.

Una settimana in largo Giannella, che ha accompagnato anche la tre giorni di san Nicola, il tutto con l’obiettivo di promuovere il territorio pugliese attraverso la qualità della birra artigianale di Puglia e della gastronomia locale da strada al fine di recuperare e valorizzare la vocazione di un territorio ricco di ricette tradizionali, semplici, naturali e genuine nel rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione. La kermesse ha avuto anche il supporto dell’associazione LeZZanZZare che ha promosso una serie di attività inclusive.

