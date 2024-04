Pallamano A/Gold, Conversano vince il derby con Fasano

Il Conversano vince il derby della 25a giornata della Serie A Gold, superando per 31-27 la Sidea Group Junior Fasano, che però, grazie alla concomitante sconfitta del Brixen con il Bozen, è comunque matematicamente prima al termine della regular season.

In un PalaSanGiacomo decisamente gremito, con una cospicua rappresentanza di sostenitori biancazzurri, la gara viaggia a lungo sui binari della parità (2-2 al 5’, 5-5 al 10’, 8-8 al 15’), con l’equilibrio che viene rotto nel finale di frazione, quando i padroni di casa, approfittando anche della precoce squalifica rimediata al 13’ da Marinho da Cunha, realizzanotra il 25’ ed il 26’ un break di 3-0, portandosi dall’11-12 al 14-12.

Chiuso il primo tempo sul 15-13 a proprio favore, la formazione biancoverde allunga in avvio di ripresa fino al +4 (17-13 al 32’), con la Junior che prima accorcia fino al -2 (18-16 al 35’) e poi si ritrova sotto di 5 reti (22-17 al 39’). Flavio Messina e compagni reagiscono nuovamente, rimontando con un break di 3-0 sino al 22-20 del 45’, parziale però replicato dal Conversano che allunga sul 25-20 al 49’ e di fatto chiude l’incontro.

Nei minuti conclusivi non cambia nulla, a parte un rosso ad Angiolini, con le due squadre che ribattono colpo su colpo fino al 31-27 della sirena, risultato che porta il team barese a giocarsi il prossimo week-end, nello scontro diretto a Bolzano, l’ultimo piazzamento utile per i Play-Off, e che non cambia invece nulla per i fasanesi, certi del primo posto in graduatoria e di conseguenza del fattore campo favorevole nei Play-Off che partiranno il 18 maggio.

Prima delle sfide che assegneranno lo scudetto, la Sidea Group chiuderà in ogni caso la regular season sabato prossimo contro l’Alperia Black Devils Merano, con il match che si disputerà nel Palazzetto dello Sport di contrada Vignamarina con inizio alle ore 19.

”Sono contento del primo posto, avendo raggiunto l’obiettivo prefissato, un po’ meno del risultato, figlio anche di qualche ingenuità di troppo da parte nostra – dichiara coach Vito Fovio –. È stata una comunque una partita di buon livello, che noi abbiamo giocato, lottando fino al 60’, in un ambiente ostico per chiunque. Ora ci concentreremo per il prosieguo del campionato consapevoli che, per confermare il tricolore cucito sul nostro petto, potremo meritatamente contare sul fattore campo favorevole nei Play-Off, aspetto che potrebbe essere molto importante alla luce del grande equilibrio ai vertici di questa Serie A Gold”.

Conversano-Sidea Group Junior Fasano 31-27 (15-13 p.t.)​.

Conversano: Di Caro, Scaramelli Escalona 4, Cwieka 1, Degiorgio 4, Tinkir 4, Di Giandomenico, Sperti, Francelli 4, Scarcelli, Nelson 3, Quarato, Possamai 1, Alfarano, Realmonte, Marrochi 6, Lupo 2. All.: Alessandro Tarafino.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjornsson 1, Angiolini 6, Pugliese 2, Leban 1, Notarangelo, Messina 3, Boggia 1, Nardelli, Gallo, Cantore 1, Marinho Da Cunha 3, Beharevic, Knezevic 9, Legrottaglie, Corcione. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati della 12a giornata di ritorno: Macagi Cingoli-Cassano Magnago 27-35, Secchia Rubiera-Sparer Eppan 32-37, Carpi Teamnetwork Albatro 28-28, Pressano-Trieste 37-26, Brixen-Bozen 33-39, Conversano-Sidea Group Junior Fasano31-27, Alperia Black Devils–Raimond Ego Sassari 33-31.

Classifica*: Sidea Group Junior Fasano 41, Brixen ed Alperia Black Devils 38, Conversano 37, Bozen 36, Cassano Magnago 34, Raimond Ego Sassari 29, Teamnetwork Albatro e Sparer Eppan 19, Macagi Cingoli 16, Pressano e Trieste 13, Secchia Rubiera 10, Carpi 7.

Prossimo turno: Cassano Magnago-Carpi, Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils, Bozen-Conversano, Sparer Eppan-Pressano, Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera, Raimond Ego Sassari-Macagi Cingoli, Trieste-Brixen.

*Certe dei Play-Off: Sidea Group Junior Fasano (matematicamente 1a), Brixen e Alperia Black Devils.

Sicure dei Play-Out: Macagi Cingoli, Pressano, Trieste e Secchia Rubiera. Già retrocesso in Serie A Silver il Carpi.

Le date del post season: 18 e 23 maggio per le semifinali (eventuale gara 3 il 25 maggio), e 29 maggio e 1° giugno per le finali (eventuale gara 3 il 3 giugno).

