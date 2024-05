Casarano Rally Team alla 65a Selva di Fasano con tre piloti

Weekend su due fronti per il Casarano rally Team che vede impegnato il sodalizio salentino, oltre che in Sicilia al seguito della giovane e promettente Sara Carra in gara nella 108a Targa Florio anche nel secondo round di Supersalita alle 65a Selva-Fasano con tre driver: Gabriele Greco su Elia Avrio st 09, Mattia Primoceri su Renault Clio Williams 2000 e Paolo Garzia su Citroen Saxo 1600.

Greco, pilota di esperienza ventennale nei rally, dopo il rodaggio dello scorso anno con l’Elia prenderà il via nell’agguerrita classe fino a 1600, nella quale proseguirà il suo apprendistato sulla sua Sportcar.

Per quanto riguarda Primoceri e Garzia, i due saranno impegnati nel gruppo N del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud con ambizioni abbastanza diverse, mentre il primo con la Renault Clio 2000 sarà qui per una gara di crescita, l’altro punterà ad una gara tutta d’attacco fra le vetture di scaduta omologazione, grazie alla sua determinazione dimostrata più volte nel Campionato Italiano formula Challenge.

La 65a Selva di Fasano dopo le odierne verifiche sportive e tecniche accenderà i motori con due turni di ricognizioni a partire dalle ore 9.00. Stesso orario per le gare di domenica 12. Le premiazioni che chiuderanno la manifestazione si svolgeranno presso la Casina Municipale di Selva.

