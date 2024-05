Vela, prende il via la XVII edizione della Est 105 Bari-Montenegro

Da giovedì 16 maggio, con partenza da Bari, si terrà la XVII edizione della Est 105 Bari-Montenegro, l’evento velico internazionale inserito nel programma del Campionato Offshore 2024organizzato dal Centro Universitario Sportivo del capoluogo pugliese in collaborazione con il Portonovi Yacht Club, con il patrocinio del Politecnico di Bari e Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

Negli anni questa gara di vela d’altura è cresciuta sino a diventare un classico di primavera per tutti i velisti e gli appassionati. La Est 105 è nata nel 2006 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i territori e unire culturalmente i Paesi dell’Adriatico

“Siamo orgogliosi di poter organizzare questa gara internazionale che fa parte anche delle 16 regate del campionato italiano offshore 2024 – ha detto Antonio Prezioso, presidente del Cus Bari -. Si tratta di una manifestazione storica, giunta alla diciassettesima edizione e pensata per incrementare gli scambi agonistici, sportivi e culturali con l’altra sponda dell’Adriatico”

La partenza della regata è fissata alle per le 11 di giovedì dall’ansa prospiciente la Basilica di San Nicola, dopodiché le imbarcazioni navigheranno sino alla boa di disimpegno posta davanti alla spiaggia di Torre Quetta per poi virare in direzione Est con rotta in libertà sino alla costa del Montenegro, lontana 105 miglia nautiche. La traversata del mar Adriatico culminerà, il 17 18 maggio, nel Portonovi Yacht Club.

Maggiori dettagli sul percorso, sul numero dei partecipanti e sullo svolgimento della gara saranno comunicati in occasione della conferenza stampa di presentazione che si terrà martedì 14 maggio, alle 10, nella Sala di presidenza del Cus Bari. All’appuntamento interverranno, tra gli altri, il presidente del Cus Antonio Prezioso e il presidente della VIII zona Fiv Alberto La Tegola.

