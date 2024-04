Futsal A/F, Bitonto-Tiki Taka: un’altra sfida di fuoco

Sarà un ultimo turno di Serie A di fuoco, quello che andrà in scena questo weekend. A distanza di soli otto giorni dopo la finale di Coppa Italia, e questa volta sul parquet del “PalaPansini” (anche se per il calendario giocano in casa le ragazze di Cely Gallardo) di Giovinazzo, tornano ad affrontarsi, Bitonto C5 e Tiki Taka Futsal.

Prima contro seconda. Il meglio che il Futsal femminile italiano possa offrire. Reduci dalla sconfitta in Coppa, le abruzzesi faranno di tutto per rovinare la festa neroverde e ridurre il gap in classifica sul gong e conquistare la seconda posizione in vista dei play off. Per il Bitonto invece, gli ingredienti per un’altra, l’ennesima, giornata da ricordare ci sono davvero tutti.

In un palazzetto che si preannuncia tutto esaurito in ogni ordine di posto e con la festa proprio della gente per la conquista della seconda Coppa Italia consecutiva, le leonesse tenteranno sia di mettere la ciliegina sulla torta battendo le giallorosse confermandosi la squadra da battere, sia di mandare il primo ed inequivocabile segnale a tutte le compagini impegnate nei prossimi play off scudetto: per il tricolore, bisogna sempre passare dalle neroverdi.

Il condottiero neroverde Gianluca Marzuoli non si lascia distrarre dai festeggiamenti: “Questi confronti ravvicinati tra le stesse squadre in competizioni diverse sono sempre un rischio. I cali di concentrazione e intensità sono dietro l’angolo. Rispetto a domenica scorsa ci affrontiamo in condizioni di classifica completamente diverse e le abruzzesi hanno necessità di vincere per terminare la regular season al secondo posto. Significa che incontreremo una squadra con il coltello tra i denti che avrà, magari, ancora più agonismo di domenica scorsa. Noi però davanti al nostro pubblico non possiamo permetterci cali di tensione o partite di basso cabotaggio. Dobbiamo entrare in campo determinati e con la voglia di vincere che ci è soliti per chiudere in bellezza una straordinaria regular season e confermare la nostra leadership in classifica. Poi inizierà un’altra stagione”.

Nicoletta Mansueto è sempre più una delle anime delle neroverdi: “Scendere in campo con questa maglia è oramai una emozione ogni domenica. L’unione che caratterizza il nostro gruppo fa si che riusciamo sempre a rendere al top grazie all’aiuto reciproco. Stiamo facendo una bella stagione e possiamo renderla più che unica. Questo obiettivo però richiede che ciascuna di noi dia più del 110% in campo al servizio della squadra. Farci trovare pronte deve essere il nostro principale obiettivo. E poi, domenica c’è il nostro pubblico. Anche a Genova, a 1000 km di distanza erano decine. Noi l’unica strada che abbiamo per ringraziarli è quello di fare sempre la nostra migliore partita possibile”.

Ad arbitrare la partita, primo arbitro Chiara Perona, Luca Paveranisarà il secondo mentre al cronometro Antonio Dan Campanella. Appuntamento, dunque a domenica 28 aprile al “PalaPansini” di Giovinazzo per Bitonto C5 vs Tiki Taka Francavilla. Start ore 16.00.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author