Pallamano A2/F, Conversano: in Sicilia ultimo impegno del campionato

Ultimo impegno della stagione per la squadra femminile della Pallamano Conversano, che domenica mattina sarà impegnata sul campo dell’Halikada Gattopardo (Licata), fanalino di coda della fase a orologio.

La squadra conversanese vuole dare continuità alla convincente vittoria con il Mugello e, soprattutto, chiudere al meglio una stagione tanto faticosa quanto formativa come ammesso anche dal tecnico Esteban Alonso, al timone del team femminile in questa seconda parte di stagione: “Ho trovato una squadra con voglia di fare, con voglia di migliorare in maniera individuale e collettiva. L’importante è che loro stiano capendo che filosofia dovranno seguire per continuare a crescere. La valutazione è globalmente positiva. Ma l’obiettivo principale è stato sempre il miglioramento individuale e collettivo. Sono contento dell’ultima vittoria, adesso testa all’ultima di campionato”.

Appuntamento a domenica 28 aprile alle ore 11.00 sul parquet del Palatenda “Placido Rizzotto” di Palma di Montechiaro (AG) con la direzione di gara affidata alla coppia Guttadauro – Vizzini.

