Cerignola avanti nei playoff: basta l’1-1 con il Giugliano

Salvemini risponde a D’Andrea, ma non basta per il Giugliano. L’1-1 del “Monterisi” premia l’Audace Cerignola, che stacca il pass per il secondo turno playoff grazie alla migliore classifica.

Il primo squillo è proprio della squadra di casa: Sainz Maza ci prova da posizione defilata, palla sporcata in angolo. I gialloblù tengono il piede piantato sull’acceleratore: prima è Vuthaj a non trovare il bersaglio più grande, poi è Tascone su assist di Tentardini a impattare in torsione. Russo non si lascia sorprendere. Il Giugliano esce alla distanza, ma De Rosa al 23’ sciupa da buona posizione. Passano appena quattro minuti e l’Audace mette la freccia a sinistra: cross di Tascone, testa di D’Andrea che sbuca tra le maglie bianche e firma l’1-0. La risposta dei campani è immediata: alla mezz’ora ancora De Rosa non punge in area di rigore. Al 39’ il pareggio del Giugliano: schema su calcio di punizione a liberare Salvemini, bravo a infilare Barosi con un destro al volo. Prima frazione in archivio 1-1.

Lo spartito non cambia nel secondo tempo, con il Giugliano subito pericoloso: Salvemini, però, non inquadra lo specchio da buona posizione. I ritmi si abbassano nella fase centrale della contesa. All’84 brividi per la difesa del Cerignola: uscita avventata di Barosi sugli sviluppi di un corner, Cargnelutti di testa prova a correggere in rete, ma c’è Visentin a salvare risultato e qualificazione. Nel finale un’occasione per parte: Diop per i campani, attento l’estremo difensore gialloblù, e Sainz Maza sul fronte opposto alto sulla traversa. Finisce così: l’1-1 del “Monterisi” premia l’Audace Cerignola, che ora dovrà fare i conti con la Casertana nel prossimo turno prima della fase nazionale.

