Picerno stende Crotone e continua la corsa playoff

Emilio Longo e il suo Picerno puntano ad una prova di maturità per cercare di superare il primo turno playoff contro un Crotone sulla carta favorito. Ma sarà il campo a decretare chi tra le due compagini meriterà di continuare il difficile cammino verso la Serie B. Melandrini che almeno in partenza dovranno fare a meno di bomber Murano in panchina per problemi fisici.

In cronaca. La prima occasione del match arriva al decimo con Gomez che di testa non inquadra la porta su cross di D’Ursi. Il Picerno passa in vantaggio al primo affondo con capitan Esposito (1-0) che approfitta di un passaggio errato di Gomez e al minuto 22 non lascia scampo a D’Alterio con un sinistro che si spegne sotto l’incrocio dei pali. Il Crotone alza il pressing e ci prova al 33esimo con Giron che da posizione defilata prova un tiro rasoterra che si spegne di poco alla sinistra del palo. Il Picerno va per due volte al tiro con Maiorino al minuto 39 che calcia centralmente ed Espostio al 41esimo con un sinistro a giro che termina alto sulla traversa. L’ultima occasione del primo tempo ce l’ha Gomez al 45esimo ma il numero 9 calibra male il pallonetto consentendo a Guerra di intervenire prima che la palla superi la linea. Si va così negli spogliatoi.

La prima occasione della ripresa è di marca ospite con Vinicius al 55esimo che da buona posizione trova la pronta risposta di Summa attento a deviare in corner. Al minuto 72 Tumminiello è bravo a girarsi al limite dell’area ma il suo tiro, debole, è facile preda si Summa. All’82esimo è ancora reattivo l’estremo difensore melandrino sul colpo di testa di Tumminello deviando la palla in calcio d’angolo. Al 93esimo Santarcangelo fa esplodere il “Curcio” spedendo alle spalle di D’Alterio un destro a giro ma la rete viene annullata per outside. Ma tre minuti dopo ci pensa D’Agostino a realizzare il definitivo due a zero che chiude così i conti.

Il Picerno scrive una nuova pagina di storia conquistando per la prima volta il secondo turno playoff battendo meritatamente un Crotone che ha creato davvero poco considerando che aveva un solo risultato utile per continuare la corsa playoff. Esposito e compagni, adesso, dovranno affrontare allo “Iacovone” il Taranto per continuare a sognare.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – CROTONE

Martedì 7 maggio 2024, ore 21.00, stadio “D. Curcio”: 1° Turno Playoff Campionato Serie C – Girone C

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella, Gilli, Allegretto, Guerra; Gallo, Pitarresi (87’ Ciko); Albertini (87’ Pagliai), Maiorino (74’ Ceccarelli), E. Esposito (65’ D’Agostino); Santarcangelo.

A disp.: Merelli, A. Esposito, Murano, Petito, Biasiol, Savarese, De Ciancio, Cadili, Graziani, Albadoro.

All.: Longo

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Leo (46’ Rispoli), Gigliotti, Loiacono (78’ Comi); Tribuzzi, D’Angelo (46’ Zanellato), Viniciu (81’ D’Errico), D’Ursi (60’ Kostadinov), Giron; Gomez, Tumminello.

A disp.: Dini, Martino, Bove, Felippe, Battistini, Crialese, Bruzzaniti, Vitale, Cantisani.

All.: Zauli

ARBITRO: Turrini (Firenze)

Guardalinee: Conti (Seregno) – Marchese (Pavia)

Quarto Uomo: Calzavara (Varese)

AZ PICERNO 2 – 0 CROTONE



MARCATORI: 22’ Esposito, 96’ D’Agostino

ESPULSI:

AMMONITI: 26’ Gallo, 27’ Gigliotti, 61’ Gomez, 85’ Comi, 89’ Summa

NOTE:

Ang. 3 – 3

Rec. 2’pt, 6’st

Spettatori: 977 (134 ospiti)

Incasso 11.999 euro

