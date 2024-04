Pallamano A/Gold, Conversano: con Fasano crocevia della stagione

Si disputerà sabato alle ore 19.00 il derby di ritorno con Fasano, attualmente capolista della serie A Gold. A sole 2 giornate dal termine della regular season, con i giochi ancora tutti aperti, la gara rappresenta più che mai il crocevia della stagione per entrambe le formazioni, chiamate a centrare i propri obiettivi stagionali con Fasano che lotta per la prima piazza e Conversano per l’accesso nelle prime quattro.

Entrambe le formazioni arrivano con il morale alto al match; Conversano è reduce dall’importantissima vittoria di Sassari che ha restituito la provvisoria quarta posizione e deve assolutamente fare punti nelle prossime 2 partite per garantirsi l’ingresso nei play-off.

Sulla sponda brindisina il Fasano, reduce dall’importante vittoria con Bressanone, vuole blindare la prima piazza fondamentale per disputare le semifinali tra le mura amiche.

“Per noi ha un’importanza ancora più particolare – commenta capitan Lupo -, ci stiamo giocando l’accesso,ai playoff, poi è un derby e tutti sappiamo quanto significa vincerlo. La squadra sta bene, c’è entusiasmo ma sempre mantenendo i piedi ben saldati a terra, lavoriamo per arrivare all’appuntamento di sabato nel migliore dei modi. La stagione ci sta mettendo a dura prova, altre squadra con tutti i nostri problemi avrebbero già mollato la presa, invece noi siamo là, a lottare fino alla fine per prenderci i play-off. Ci crediamo”.

Stesso pensiero per mister Alessandro Tarafino: “L’umore della squadra credo sia buono, un po’ meno lo stato di salute, stiamo provando a lottare e a competere nonostante alcune defezioni importanti, dando più del massimo sia in allenamento che in partita. Nelle ultime giornate siamo riusciti ad ottenere delle vittorie importanti che ci hanno dato morale e fiducia nei nostri mezzi. Sappiamo come affrontare questo tipo di partite, è importante arrivarci in salute ma ancora di più conta il morale e la motivazione. Giochiamo in casa per cui ci aspettiamo che il nostro pubblico ci dia l’energia per rimanere concentrati per sessanta minuti”.

Appuntamento da non perdere, dunque, sabato 20 aprile alle ore 19.00 al Pala San Giacomo di Conversano. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

