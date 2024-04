Pallamano/A Gold: Fasano non vince a Conversano dal 2018

È il momento del secondo derby stagionale tra Conversano e Sidea Group Junior Fasano, in campo alle 19 di sabato, 27 aprile, per la 12a giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24.

Reduce dall’ottimo successo sul Brixen, la formazione biancazzurra, vittoriosa all’andata per 29-26, necessita degli ultimi due punti che garantirebbero il primo posto al termine della regular season, con la posta in palio che è importantissima anche per la compagine barese, desiderosa di confermare e consolidare il piazzamento playoff riconquistato proprio nello scorso week-end con la vittoria di Sassari..

La sfida del PalaSanGiacomo si disputerà certamente davanti a una cornice di pubblico spettacolare, e saranno tanti sugli spalti anche i sostenitori fasanesi che, in attesa delle sfide decisive per la conferma del tricolore cucito sul petto, spingeranno Flavio Messina e compagni per ottenere una vittoria che manca nel derby in trasferta dall’aprile 2018.

”Non dobbiamo far calcoli e dobbiamo chiudere il prima possibile il discorso relativo alla vetta della classifica – dichiara coach Vito Fovio -. Sappiamo molto bene che il Conversano, soprattutto in casa, è una squadra tostissima, che spinta dai propri tifosi gioca molto bene e che sul piano agonistico da filo da torcere a chiunque, ma noi siamo pronti. Questa partita rappresenta una prova di maturità molto importante, anche in vista dei Play-Off, e noi ci stiamo preparando bene, avendo chiaro l’obiettivo in testa”.

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=wWiKFWuK60Y) sarà arbitrato da Ciro e Luciano Cardone, alla presenza del commissario federale Giuseppe Cosenza.

I sostenitori della Junior potranno accedere al PalaSanGiacomo acquistando il proprio biglietto, al prezzo di 5€, direttamente al botteghino a Conversano..

Questo il quadro completo della 25^ giornata: Macagi Cingoli-Cassano Magnago, Secchia Rubiera-Sparer Eppan, Carpi Teamnetwork Albatro, Pressano-Trieste, Brixen-Bozen, Conversano-Sidea Group Junior Fasano, Alperia Black Devils–Raimond Ego Sassari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author