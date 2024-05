Taranto: Capuano, ‘Passaggio del turno senza dubbio meritato’

(di Lorenzo Ruggieri) Il percorso post season del Taranto continua. Il pareggio a reti inviolate con il Latina consente alla squadra rossoblù di accedere al secondo turno dei playoff. Un traguardo ottenuto nel corso di una partita sempre sul filo del rasoio, molto tattica ma ricca di emozioni, in particolare nella ripresa.

“Sapevamo sarebbe stata una partita difficile – dice Eziolino Capuano a fine gara -. Il Latina è una buona squadra, con giocatori importanti. Avendo perso già due volte con noi, era più spensierata. Ha avuto qualche occasione, anche noi abbiamo avuto sei chance. Nella prima parte di gara ci hanno messi in difficoltà, sfruttando la superiorità numerica in mezzo al campo. Nella ripresa abbiamo rivisto il sistema di gioco, ma non è stato un cambio conservativo. Li abbiamo sfondati sulla destra e abbiamo avuto un’ottima soluzione. I nostri attaccanti sprecano tantissimo, ma Orlando tra le linee è stato devastante. In alcuni frangenti siamo stati troppo rapidi, mentre nella seconda parte del match siamo stati più razionali“.

”Giocando per due risultati su tre, poi, devi portare la pagnotta a casa, altrimenti avremmo fatto qualcosa di diverso – continua Capuano -. Abbiamo avuto noi le occasioni migliori, ma quando mancano pochi minuti anche City e Real Madrid possono andare in difficoltà”.

Il passaggio del turno è senza ombra di dubbio meritato. Il regolamento va rivisto, una squadra che arriva 19 punti davanti ad un’altra non può fare uno spareggio. Oggi, però, abbiamo dimostrato maturità, in particolare nella ripresa quando la squadra è stata più ”capuanizzata“. Abbiamo reso felice tante persone, sentire il mio nome gridato da tanta gente è stato indescrivibile. Il pubblico ci ha spinti in maniera netta, sembrava una gara di Serie A come testimoniato dall’arbitro. Il VAR? Se fosse stato un match di A, sarebbe intervenuto in occasione del tocco di mani di Ercolano”, conclude Capuano.

