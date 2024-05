Latina, Fontana: ‘Fermati a un centimetro dal traguardo’

(Di Lorenzo Ruggieri) I sogni di gloria del Latina si infrangono su Vannucchi. Al termine di una prestazione tecnicamente importante, gli uomini di Fontana escono dallo Iacovone con un pareggio, abbandonando i playoff dopo novanta minuti ad altissima intensità.

Dalle parole del tecnico dei nerazzurri, però, traspare orgoglio per il percorso seguito dal gruppo: “Dopo la partita giocata qualche giorno fa, abbiamo capito di poter dare fastidio al Taranto. Volevamo attrarre la pressione con i nostri centrali per poi liberare le corsie esterne, contro una squadra con gamba, struttura, forza ed uno stato d’animo ottimale. Ci è mancata la zampata vincente e ci siamo fermati a un centimetro dal traguardo”.

”Entrambe le squadre avrebbero meritato di andare avanti, ma il campo ha sentenziato così e dobbiamo accettarlo. Forse è giusto così, il Taranto ha disputato un campionato straordinario. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo incontrato tante difficoltà lungo il cammino ma non ci siamo mai risparmiati, arrivando a giocarci questa partita su questo campo. Vannucchi, poi, non lo scopro io e anche stasera ha effettuato parate importanti. Ora è arrivato il momento giusto per fermarci e pensare al futuro insieme alla società, al presidente e al direttore”, conclude Fontana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author