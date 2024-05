Taranto, Vannucchi: ‘Era importante passare il turno’

(Di Lorenzo Ruggieri) Le sue parate hanno permesso al Taranto di staccare il pass per il secondo turno dei playoff di Serie C.

Nella sfida tra gli ionici e il Latina, la palma di migliore in campo va senza dubbio a Gianmarco Vannucchi, estremo difensore rossoblù autore di diverse parate decisive: “Sapevamo di poter soffrire. Potevamo fare meglio, ma abbiamo affrontato una squadra forte, con un organico importante e in grado di totalizzare tanti punti in trasferta. Il Latina gioca un buon calcio e ci ha messi in difficoltà, ma rispetto a inizio stagione siamo più maturi dal punto di vista mentale“.

”Devo fare un plauso ai miei compagni, non ho mai visto nessuno lamentarsi e questo è il vero motivo del passaggio del turno. Sono contento per la prestazione personale e spero di farne altre a questi livelli. Ciò che conta davvero, però, è aver passato il turno. Con questa cornice di pubblico, poi, non esultare sotto la curva sarebbe stato un peccato. Sono arrivato lo scorso anno quando allo stadio non c’era nessuno, mentre oggi i tifosi ci hanno sorretti in alcuni frangenti della gara e sono stati il nostro uomo in più. Abbiamo gioito per il risultato, ma dobbiamo accantonare subito la partita col Latina e pensare al Picerno. Cercheremo di fare la nostra partita e ai tifosi chiedo di replicare lo spettacolo di stasera”.

