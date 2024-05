Nardò, Costantino: “Non tutti pensavano a questa cavalcata”

(di Roberto Chito) “Dopo le mie prime partite, la società era stata presa per matta. Però, abbiamo fato una cavalcata straordinaria”. Sono le parole del tecnico Massimo Costantino ai microfoni di Antenna Sud, dopo la vittoria del suo Nardò nella finale play off contro il Martina di questo pomeriggio.

Sulla vittoria: “La squadra, è stata straordinaria. Volevano vincere questi play off e ci sono riusciti, dando una pur minima speranza di ripescaggio alla società. E soprattutto, abbiamo vinto per i nostri tifosi. Sono stati straordinari, se lo meritavano perché hanno sofferto per tutta la stagione. Abbiamo chiuso questa stagione in maniera incredibile”.

Sul percorso: “Magari, non tutti pensavano potessimo arrivare a festeggiare questa vittoria oggi. Soprattutto dopo le sconfitte contro Team Altamura e Matera coincise con il mio arrivo in panchina. Però, il calcio è bello anche per questo”.

Sugli avversari: “Bisogna fare i complimenti anche al Martina per la partita disputata e soprattutto per il cammino. È stata una bellissima giornata di sport. Sono felice, perché dovrebbe essere sempre così nel calcio”.

Sulla dedica: “Queste vittorie le dedico sempre alla famiglia, questa volta faccio un’eccezione: è per la società”.

