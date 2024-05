Taranto-Latina 0-0: passano i rossoblu, ma che sofferenza (cronaca)

⏱️ 90’+4’ È finita qui: il Taranto passa al secondo turno, ma quanta sofferenza. In virtù del miglior posizionamento in classifica, i rossoblu si prendono la qualificazione nonostante lo 0-0 finale.

🟥🟦 89’ SOSTITUZIONE 🔄 ultimo cambio per il Taranto: Mastromonaco per Ferrara.

⬛️🟦 88’ SOSTITUZIONE 🔄 Gaetano Fontana manda in campo il quinto attaccante tentando il tutto per tutto: Fella prende il posto di Di Livio.

🟥🟦 85’ Orlando resiste alla carica di De Santis, prova a sorprendere Gudagno con un pallonetto, ma è fuori misura.

⬛️🟦 83’ Prodigioso Vannucchi sul colpo di testa di Mastroianni, lasciato solo in area.

⬛️🟦 81’ SOSTITUZIONE 🔄 altri due cambi per il Latina: Fabrizi e Del Sole per Marino e D’Orazio.

🟥🟦 77’ Slalom di Orlando al limite dell’area, ma la conclusione è troppo debole per impensierire Guadagno.

⬛️🟦 75’ Ennesimo cross insidioso dalla sinistra di D’Orazio, Ferrara protegge Vannucchi dall’intervento di Paganini in agguato.

⬛️🟦 73’ Destro di Riccardi dalla distanza lunga, largo.

⬛️🟦 69’ SOSTITUZIONE 🔄 primo cambio per il Latina: esce l’ex Crecco, al suo posto il brasiliano Capanni.

🟥🟦 68’ De Marchi finalizza un contropiede veloce con un destro rasoterra che accarezza il palo alla destra di Gudagno.

🟥🟦 62’ Ammonito 🟨 Enrici per gioco non regolamentare.

🟥🟦 62’ Orlando semina il panico sulla destra, crossa in area, Gudagno esce a vuoto e Ferrara ci prova di prima intenzione, ma Paganini salva tutto.

⬛️🟦 61’ Controllo meraviglioso e conclusione di D’Orazio, il migliore dei suoi: para Vannucchi.

🟥🟦 60’ Taranto più intraprendente: super Guadagno sul sinistro di Orlando.

🟥🟦 57’ SOSTITUZIONE 🔄 altro doppio cambio per il Taranto: fuori Simeri e Kanoute per Orlando e De Marchi.

🟥🟦 55’ Si scuote il Taranto che sfiora il gol sull’asse Valietti-Zonta: il destro in area del centrocampista sfiora il palo alla sinistra di Giadagno.

⬛️🟦 53’ Altro pericoloso traversone dalla sinistra di un imprendibile D’Orazio, la difesa rossoblu si salva, ma è in affanno. L’arbitro aveva comunque fermato tutto per una posizione di fuorigioco.

⬛️🟦 48’ Il Latina è partito forte anche in questo secondo tempo: affondo di Ercolano sulla destra, arriva sul fondo, supera un avversario e calcia in porta, ma Vannucchi è attento e non si lascia sorprendere. Non apprezza il pubblico dello Iacovone, che fischia.

⬛️🟦 47’ Spettacolare rovesciata di D’Orazio in area, su suggerimento di Crecco dalla destra, Vannucchi si oppone. Pericolo per il Taranto.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Non soddisfatto del primo tempo dei suoi, Capuano ne cambia due: lascia negli spogliatoi Bifulco e Riggio, dentro Valietti e Ladinetti. Si passa al 352.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Caldera fischia la fine di una prima frazione che ha visto il Latina protagonista. Laziali più intraprendenti e pericolosi, Taranto contratto e timoroso.

⏱️ 45’ Un minuto di recupero.

⬛️🟦 43’ Il Latina chiede un rigore per un presunto fallo di Vannucchi su Paganini: per Caldera è tutto regolare e anche in questo caso il Var non interviene.

⬛️🟦 37’ Il Latina sembra padrone del campo, il Taranto soffre: cross dalla destra di Paganini, la palla taglia l’area di rigore, ma è troppo lunga per D’Orazio.

⬛️🟦 35’ Crecco, altro ex, calcia dalla distanza, ma senza centrare la porta.

⬛️🟦 26‘ Ammonito 🟨 Marino per gioco falloso su Bifulco.

⬛️🟦 12’ Insidioso cross dalla sinistra di D’Orazio, la palla attraversa pericolosamente tutta l’area, ma Paganini non riesce a intervenire.

🟥🟦 9’ Doppio tentativo per la squadra di Capuano: Bifulco calcia di destro in area, respinge l’ex Vona, poi Calvano dal limite, alto.

🟥🟦 5’ Il Taranto reclama un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Ercolano, ma il Var non interviene.

⬛️🟦 2’ Ci prova subito il Latina con un colpo di testa di De Santis, su azione d’angolo, che non inquadra la porta.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-⬛️🟦 LATINA 0-0

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Riggio (46’ Ladinetti), Miceli, Enrici; Luciani, Zonta, Calvano, Ferrara (89’ Mastromonaco); Kanoute (57’ Orlando), Simeri (57’ De Marchi), Bifulco (46’ Valietti). Panchina: Loliva, Costantino, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbro. All. Capuano.

⬛️🟦 LATINA 3421: Guadagno, Marino (81’ Fabrizi), Vona, De Santis; Ercolano, Di Livio (88’ Fella), Riccardi, Crecco (69’ Capanni); D’Orazio (81‘ Del Sole), Paganini; Mastroianni. Panchina: Cardinali, Fasolino, Perseu, Cittadino, Sorrentino, Polletta, Scravaglieri, Di Renzo. All. Fontana.

🟡 ARBITRO: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno (MB) e Gilberto Larghezza di Mestre (VE). Quarto ufficiale: Michele Del Rio di Reggio Emilia. Var: Daniele Paterna di Teramo. Avar: Oreste Muto di Torre Annunziata (NA).

🟨 AMMONITI: Marino (L); Enrici (T).

📌 NOTE: Prima dell’inizio del match, minuto di raccoglimento per i 5 operai morti nella tragedia di Casteldaccia (Palermo). Recuperi 1’/4’. Angoli 4-2.

