Serie C, playoff: ecco il quadro del secondo turno

Sono state determinate dal sorteggio le sfide del secondo turno della fase nazionale, delle semifinali e della finale dei playoff di Serie C. La vincitrice sarà promossa in Serie B insieme con le prime dei tre gironi, Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Sono otto le squadre che si contenderanno l’accesso alle semifinali: Padova, Torres e Avellino, seconde nei rispettivi gironi, faranno il loro debutto al prossimo turno, mentre Benevento, Carrarese, Catania, Juventus Next Gen e Vicenza sono le cinque qualificate dopo i match del primo turno.

Questo il programma del secondo turno, che prevede gare di andata e ritorno (21 e 25 maggio):

Catania-Avellino

Vicenza-Padova

Juventus Next Gen-Carrarese

Benevento-Torres.

Nelle semifinali (28 maggio e 2 giugno) si affronteranno: A) vincente di Catania-Avellino e vincente di Vicenza-Padova B) vincente di Juventus Next Gen-Carrarese e vincente di Benevento-Torres. La finale (5 e 9 giugno) Vincente semifinale A (andata in casa) e vincente semifinale B (ritorno in casa).

