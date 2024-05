Lecce. Lorenzo Degli Atti, le medaglie e la passione per la matematica

Dal 28 aprile al 1° maggio a Varna in Bulgaria si è svolta la 41esima edizione della Olimpiadi Balcaniche di Matematica, che ha visto oltre 130 partecipanti provenienti da 22 paesi cimentarsi sulla risoluzione di problemi matematici. Tra questi anche la squadra italiana, composta da 6 studenti straordinari, tra cui Lorenzo Degli Atti, studente del Liceo Scientifico Statale G. Banzi Bazoli di Lecce che ha conquistato la medaglia di bronzo. La partecipazione alle Olimpiadi internazionali di Matematica dei Balcani è una tappa fondamentale per acquisire esperienza e preparare la squadra alla partecipazione delle Olimpiadi Internazionali di Matematica previste quest’anno dall’11 al 24 luglio nel Regno Unito. Lorenzo Degli Atti non è nuovo a salire sul podio tanto è vero che ha conquistato, sempre come individualista, la medaglia d’oro alle Olimpiadi della Matematica di Cesenatico svoltesi nei giorni scorsi e curate dall’Unione Matematica Italiana su mandato del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di gare matematiche rivolte ai ragazzi delle scuole superiori i cui partecipanti si cimentano a trovare soluzioni creative per comporre la squadra italiana per le manifestazioni internazionali e il Liceo Scientifico Banzi di Lecce è entrato a pieno titolo nell’olimpo per disputarle grazie alla passione per la matematica di Lorenzo Degli Atti.

