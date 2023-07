Taranto Fc, un esperto difensore verso il rinnovo

TARANTO – Comincia a muovere i primi passi l’attività della dirigenza rossoblù per allestire la rosa che dal 23 luglio inizierà a suderà nel ritiro di Cascia. Va verso il rinnovo l’esperto difensore Marco Manetta, spesso anche capitano del Taranto nella passata stagione. Nelle prossime ore il difensore si incontrerà con il presidente Massimo Giove e con il tecnico Ezio Capuano per prolungare di un altro anno il suo contratto con la società ionica. Marco Manetta è giunto in riva allo Ionio nella scorsa estate, proveniente dalla Vis Pesaro, sempre in serie C.

