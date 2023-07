Casarano, idea Gjonaj per l’attacco. E’ fatta per il rinnovo di Guastamacchia

Il Casarano prova a servire il ‘colpo di scena’ e si sarebbe intromesso nella trattativa per Eneo Gjonaj, attaccante ex Nardò e Molfetta. Il calciatore sembrava ormai promesso sposo della Vibonese ma nelle ultime ore ci sarebbe stato l’inserimento del club pugliese. Intanto, come anticipato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud è fatta per il rinnovo di Antonio Guastamacchia. Sempre più vicino, invece, l’accordo con Luigi Falcone del Fasano.

