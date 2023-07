Barletta Calcio, Zarate dopo Schelotto? Petta ai saluti

BARLETTA – Tra nomi altisonanti e addii eccellenti, è cominciata un’altra settimana di calciomercato in casa Barletta. Lunedì mattina l’atterraggio di Ezequiel Schelotto all’aeroporto di Bari, con l’accoglienza dei tifosi biancorossi e i primi messaggi social. Nel pomeriggio, invece, la doccia fredda: Andrea Petta non prolungherà il suo contratto e sposerà il progetto dell’Altamura come Loiodice e Lattanzio. I murgiani hanno superato al fotofinish la concorrenza del Trapani e si sono assicurati il centrale siciliano, che resterà quindi nel girone H di Serie D.

In difesa, il Barletta può attualmente contare su Lacassia e su tre under: il 2003 Sepe, il 2005 Venanzio e, a breve, il 2004 Rizzo. La dirigenza è chiamata ora a rimpiazzare Petta con un nome dello stesso livello, ma i riflettori più importanti del momento, oltre a Schelotto, sono puntati su un altro ex Serie A, di ruolo attaccante. Ai biancorossi sarebbe stato proposto, infatti, Mauro Zarate. L’attaccante argentino, reduce dall’esperienza in Serie B con il Cosenza, dovrà superare un test medico per valutarne l’integrità dopo la recente rottura del crociato. Solo in caso di riscontri positivi, Dimiccoli e Pavarese valuteranno la possibilità di formulare un’offerta al calciatore.

In attesa di ulteriori sviluppi, si lavora ad un’altra riconferma, ovvero quella di Marco Milella. Il jolly napoletano potrebbe indossare la maglia biancorossa per la settima stagione consecutiva. Risvolti più concreti potranno emergere martedì alle 17: nel pomeriggio ci sarà la conferenza di presentazione di Schelotto allo stadio Puttilli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp