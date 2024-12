Industria Felix premia 161 imprese ‘eccellenze italiane’

Si terrà giovedì 12 dicembre, a Palazzo Mezzanotte di Milano, sede di ELITE e Borsa Italiana, il 60° evento del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, giunto alla sua quinta edizione nazionale. In questa occasione verranno premiate 161 aziende italiane che si sono distinte per le eccellenti performance gestionali, l’affidabilità finanziaria e l’impegno nella sostenibilità, frutto di un’analisi oggettiva condotta su oltre 635.000 bilanci societari di capitali con sede legale in Italia.

Le imprese premiate coprono numerosi settori chiave dell’economia, con particolare attenzione a logistica, sanità, turismo e ambiente, che vantano 11 riconoscimenti ciascuno. Interessante anche il successo dei settori metalli, costruzioni e meccanica, che, nonostante le difficoltà del periodo, hanno mostrato i migliori risultati in termini di redditività (ROE).

Le regioni protagoniste

Le regioni più premiate confermano il trend dello scorso anno: Lombardia e Campania salgono sul palco con 27 aziende a testa, seguite dalla Puglia (24 premiate), dal Lazio (15) e dal Veneto (12). Tra le imprese premiate, sei vantano fatturati miliardari, con tre new entry dalla Sicilia nel settore del commercio, due dal Lazio e una dalla Toscana.

Le eccellenze pugliesi e lucane

La Puglia si distingue con 24 aziende premiate, distribuite tra le province:

• Bari (8): Acquedotto Pugliese S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A., Greengen Group S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Studio Radiologico Viterbo S.R.L., Val.Sea. S.R.L., Vet S.R.L.

• Barletta-Andria-Trani (1): Apulia Food S.R.L.

• Brindisi (2): Areta S.R.L., Fer.Metal. Sud S.P.A.

• Foggia (3): Ad International Assistance S.R.L., Lotras S.R.L., Sottolestelle S.R.L. (società benefit).

• Lecce (9): Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris S.R.L., Deghi S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., e altre.

• Taranto (1): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A.R.L.

. Potenza (1): Il Giardino Di Alice Società Cooperativa Sociale A R.L..

Un riconoscimento al valore pubblico

Ben 14 aziende partecipate a maggioranza pubblica riceveranno il premio, con alcuni sindaci presenti per ritirare l’importante onorificenza. Questo sottolinea il ruolo cruciale delle imprese pubbliche nella competitività economica e nella gestione sostenibile.

Un evento di prestigio

La cerimonia, condotta dai presentatori Rai Nunzia De Girolamo e Lorenzo Lo Basso, vedrà la partecipazione di imprenditori, manager e ospiti di rilievo. Tra questi, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, membri del Comitato scientifico di Industria Felix, rappresentanti del mondo accademico e dirigenti delle principali realtà partner dell’evento, tra cui Cerved, ELITE, Banca Mediolanum, Leyton Italia e Musa Formazione.

L’iniziativa è organizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale fondato e diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli e Confindustria. La media partnership include testate autorevoli come Il Sole 24 Ore, che distribuirà un supplemento speciale nelle principali città italiane, con approfondimenti su bilanci, ESG e competitività.

Un appuntamento che celebra il meglio dell’industria italiana e che punta a valorizzare il connubio tra efficienza gestionale, sostenibilità e innovazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author