Serie D, società pugliesi sempre più protagoniste sul mercato

La stagione si avvicina, è tempo di ritiri e qualcosa comincia a muoversi anche in Serie D. Ancora una volta, le formazioni pugliesi ricoprono un ruolo di protagoniste nell’allestimento degli organici. Su tutte, è la Team Altamura l’attuale regina del mercato: il club murgiano ha rilevato dalla Virtus Francavilla l’esterno classe 2005 Giuseppe Parisi e il 2004 Luigi Sestino, entrambi in prestito. I biancorossi starebbero tentando l’ennesimo colpo grosso, nelle ultime ore si sarebbe avvicinato il difensore Andrea Petta, ex Barletta cercato fortemente anche dal Trapani. Si segue anche Anas Kharmoud, laterale ex Gravina. Primi movimenti anche a Casarano: dopo l’ufficializzazione del nuovo tecnico, Peppe Laterza, i salentini hanno annunciato l’ingaggio di Rafa Munoz, protagonista in 37 occasioni con la maglia della Cavese nella passata stagione. Casarano chiamato a ricostruire e ringiovanire dopo gli addii di Strambelli, Burzio, Dellino, Cipolletta, Marsili e Rizzo. Questi ultimi due vanno a rinforzare altre due compagini del Girone H: l’esperto centrocampista ha firmato giorni fa per il Barletta, che nel frattempo presenterà Schelotto e starebbe valutando il profilo di Mauro Zarate, il difensore invece vestirà la maglia dell’ambizioso Martina. Biancazzurri vicinissimi anche a Sandro Baglione, esperto centrocampista della Sancataldese. Il Fasano ha riaccolto Facundo Ganci e confermato gli attaccanti Battista e Losavio. Conferma importantissima in casa Gravina, Raimondo Catalano resterà il tecnico dei gialloblù, con alle spalle in dirigenza due figure di rilievo come Maule e Moscelli. Il Nardò ha salutato Giacomo Mengoli, capitano di mille battaglie passato al Lamezia.

