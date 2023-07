Cerignola: Ufficiale, biennale per Franco Sosa

Dopo aver ufficializzato Ivan Tisci come nuovo allenatore, il Cerignola ha definitivo il primo acquisto. Si tratta dell’attaccante argentino Franco Tomas Sosa, che nella scorsa stagione ha giocato in Serie D con la Team Altamura, segnando 12 gol in 33 partite e fornendo anche otto assist. Il calciatore, classe 1995, ha firmato un contratto biennale. Dopo aver trascorso diversi anni in Italia, vestendo le maglie di Anagni, Agnonese, Sorrento e Fasano in quarta serie, Sosa si giocherà per la prima volta nel calcio professionistico.

