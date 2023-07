Taranto: Fatta per Samele, affondo per Micovschi

È fatta per Luigi Samele al Taranto. Il club rossoblu e il Sassuolo, che detiene il cartellino dell’attaccante classe 2002, hanno definito l’accordo per il prestito. Alto 186 centimetri, nella passata stagione ha militato nel Cerignola siglando 1 gol in 12 presenze. La firma è imminente, l’ufficialità dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana.

Nelle ultime ore, inoltre, il Taranto ha affondato per Claudiu Micovschi, centrocampista classe 99. Il rumeno è legato all’Avellino fino al 2024, ma sembra non rientrare nei piani del tecnico Rastelli. Capuano vorrebbe chiudere entro la prossima settimana.

Interesse dalla Serie A per Giorgio Caputo: il portiere 2005, piace alla Lazio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp