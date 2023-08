Taranto: Papaserio ha convinto Capuano, tesserato

Gianmarco Papaserio ha convinto Eziolino Capuano. Il centrocampista centrale classe 1999 farà parte del gruppo che tra meno di un mese affronterà il campionato di Serie C. Nato a Catania, ha giocato principalmente in Serie D con le maglie di SFF Atletico, Fiuggi, Pomezia e Tolentino. Ha anche una presenza in C con il Teramo nella stagione 2021/22. Per lui contratto di una stagione fino al giugno del 2024. Si attende solo l’ufficialità.

