Fidelis Andria superata dal Termoli: al “Degli Ulivi” termina 0-2

ANDRIA – Primo appuntamento stagionale per la Fidelis Andria, impegnata nell’allenamento congiunto contro il Termoli, formazione che disputerà il Girone F di Serie D. Per i biancazzurri è un nuovo inizio dopo l’amaro pomeriggio di Latina, ma al “Degli Ulivi” passano i molisani, finisce 2-0. La Fidelis sfiora il vantaggio al 10’: lancio illuminante di Bottalico per Strambelli che serve subito Burzio, salvataggio provvidenziale sulla linea di Caiazza. 19’, si affaccia in avanti il Termoli, calcio di punizione a cercare la mischia, Vitiello svetta più in alto di tutti senza centrare la porta. I molisani si portano comunque in vantaggio al 22’ sfruttando una veloce ripartenza scaturita da un piazzato in favore della Fidelis: Bottalico calcia addosso ad un giocatore giallorosso, scaturendo il contropiede, Maiorino si ritrova davanti a Baietti che lo ipnotizza ma non può far nulla sulla ribattuta di Vitiello. La reazione dell’Andria sta in una pericolosa ripartenza sviluppata al 36’, Bottalico si ritrova la palla sul destro ma viene murato. 38’, la punizione di Grossi termina di poco a lato. La ripresa. Girandola di cambi per entrambe le squadre. 57’, il Termoli è pericoloso con la conclusione di Caiazza, Baietti c’è. Dopo tre minuti, la Fidelis sfiora il pari, Strambelli trova la testa di Giambuzzi, traversa piena. Le due squadre non creano particolari pericoli per i rispettivi portieri, la Fidelis ci prova ma il rodaggio, giustamente, impedisce grosse trame di gioco. Al 92’ Rinella sfrutta un pasticcio di Achik siglando la rete del raddoppio e sancendo la fine di un secondo tempo poco entusiasmante. Prime indicazioni per Farina che adesso dovrà lavorare per colmare le lacune emerse, attendendo rinforzi dal mercato.

