Sbarcati a Bari i 52 migranti salvati dalla Geo Barents

Sono sbarcati nel porto di Bari i 52 migranti salvati in mare dalla Geo Barents nel pomeriggio del 1° maggio scorso. Si tratta di cittadini provenienti da Siria, Marocco, Bangladesh ed Egitto: tra loro anche 12 minori non accompagnati. Sono stati soccorsi mentre erano a bordo di una imbarcazione in legno nel Mar Mediterraneo. Lo staff di Medici senza frontiere ha assistito i migranti sia durante le attività di salvataggio sia per tutto il viaggio fino al porto del capoluogo pugliese.

