Martina: Due reti al Buccino nel primo congiunto

Esce vittorioso il Martina di Massimo Pizzulli dalla prima uscita stagionale sul campo di Viggiano: 2-0 al Buccino. Le reti di Ganfornina e Dieng, entrambe nella ripresa, permettono alla squadra biancazzurra di superare il primo test pre-campionato. La gara si è disputata in due tempi da 40 minuti. Tra meno di 48 ore, il Martina torna in campo per affrontare, nel secondo congiunto, la formazione locale del Viggiano che milita nel campionato di Promozione Lucana.

MARTINA-BUCCINO 2-0

RETI: 23’st Ganfornina 41’st Dieng

MARTINA: Pirrò (1’st Figliola), Zecca (1’st Nikolli), Rizzo (13’st Dieng), Baglione (1’st Langone), Maffei (31’st Ievolella), Ancora (1’st Palermo), Sicurella (1’st Ganfornina), Silletti (20’st Perrini), Tuccitto (3’st Albanese, 20’st Vaticinio), Pinto (31’st Soldano), Mancini. A disp. Lotito. All. Pizzulli.

BUCCINO: Pellecchia (Furlan), Llama (Bottiglieri), Obrenovic, Lepelle (Luongo), Acka (Togora, Ambrosino), Baba (Bautista), Sansone (Cammarano), Landolfi (Gibba), Grande (Sessa), Sorrettone (Licciardello), Pelosi (Castagna, Cochis). All. Vitter.

