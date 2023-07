Ufficiale: Virtus Francavilla, ha firmato Monteagudo

Ufficiale: la Virtus Francavilla ha ingaggiato Juan Cruz Monteagudo, difensore argentino classe 1995, con alle spalle diversi campionati in B argentina con il Club Atlético Nueva Chicago e nella serie cadetta cilena con il Club de Deportes Puerto Montt. Successivamente l’approdo in Italia tra le file del Catania con cui ha collezionato 33 presenze e una rete in Serie C. Nella passata stagione ha militato nella Viterbese con la cui maglia ha totalizzato 32 presenze ed 1 gol. Monteagudo è già a disposizione di Alberto Villa per il ritiro precampionato.

