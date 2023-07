Taranto: Ivan De Santis si presenta, ‘Mi piace far gol’

Rinforzo di spessore per il Taranto. Capuano e Giove mettono a segno l’ennesimo acquisto: si tratta di Ivan De Santis, esperto difensore classe 97, che approda in riva allo Ionio a titolo definitivo: per lui contratto biennale. Le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Antenna Sud.

