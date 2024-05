Lecce. Fari accesi su Ordine Pubblico, Diritti e Tutele

“Ordine pubblico, diritti e tutele” è il titolo del convegno andato in scena a Lecce presso la sala convegni del Convitto Palmieri. Un momento di incontro e confronto, organizzato da Uil Polizia Segreteria Provinciale di Lecce con ilo patrocinio della Provincia, aperto con i saluti dei rappresentanti istituzionali in primis del questore Vincenzo Massimo Modeo. La giornata di studio ha acceso un faro sul ruolo poliedrico della gestione dell’ordine pubblico, analizzandolo da diverse prospettive: dalla tutela del bene comune e dell’ordine sociale, fino al rispetto delle libertà individuali come la libertà di manifestazione e di espressione del pensiero in forma pacifica. Questo approccio integrato consente di esplorare il delicato equilibrio tra sicurezza e diritti civili.

