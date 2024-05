Il Cerignola fa “tredici” nei piazzamenti tra le migliori

CERIGNOLA – Che il Cerignola stia vivendo, in assoluto, i suoi anni d’oro non c’è alcun dubbio, le prime due stagioni tra i professionisti, disputate ad alti livelli e chiuse ai play off, lo confermano. C’è però un dato che, più di tutti, rende indelebile questo decennio per i colori gialloblù: nelle ultime tredici stagioni, a prescindere dalla categoria, l’Audace ha chiuso il proprio campionato tra le prime sette in classifica. L’ultima annata al di sotto della decima piazza risale al 2009/2010, quando gli ofantini chiusero undicesimi in Eccellenza da neopromossi. Il secondo posto della stagione successiva aprì un ciclo che dura tutt’ora, seppur culminato con l’avvento della famiglia Grieco. La scalata inarrestabile dalla Prima Categoria al ritorno in Serie D dopo 17 anni, poi la caccia al professionismo. Quinta posizione da matricola nel 2018, secondo posto e vittoria (inutile) ai play off nel 2019, quarto posto prima del lockdown del 2020, poi l’anno più difficile, quello 20/21, partito con l’obiettivo salvezza e chiuso a pochi centimetri dai play off, una settima posizione che ha posto le basi per la storica promozione di un anno dopo. Al primo anno in C è giunto uno straordinario quinto posto, trend poi confermato, nonostante le mille difficoltà, dal prezioso settimo posto conquistato sabato sera. In totale, quattro promozioni e due play off su due in Serie C, tredici stagioni disputate ad alto livello, numeri da far invidia anche a realtà più blasonate, ma che in primis evidenziano una nuova, lunga e storica primavera calcistica per la città. Le condizioni per continuare su questa scia ci sarebbero tutte, ma ora è tempo di play off e sognare non costa nulla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author