Maglie, Tamponamento e mancato soccorso: la pericolosa vicenda

Un litigio stradale ha avuto un esito fortunatamente senza gravi conseguenze questa sera, intorno alle 20:30, a Maglie, precisamente all’incrocio tra via Gallipoli e via De Ferraris. Il violento scontro coinvolse una Matiz e uno scooter guidato da un quindicenne.

Tutto è iniziato con una lite per la mancata precedenza tra i due veicoli provenienti da via Puzzovio. Secondo le testimonianze dei presenti, il conducente dell’auto ha inseguito il giovane fino a tamponarlo. In uno stato di furia incontrollabile, l’uomo non si è fermato per prestare soccorso e ha anche abbattuto un semaforo poco distante.

Immediatamente, sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Dai primi accertamenti, sembra che abbia riportato solo delle contusioni. I carabinieri, intervenuti poco dopo, hanno effettuato i rilievi e hanno iniziato la ricerca dell’automobilista, aiutati da alcuni testimoni che sono riusciti a prendere nota del numero di targa. Le autorità competenti continueranno a investigare su questo incidente, al fine di assicurare giustizia e responsabilità per quanto accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts