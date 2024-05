Poule Scudetto, il Trapani è invincibile: Team Altamura sconfitta 0-3

ALTAMURA – Neanche la vincitrice del Girone H può nulla dinanzi al Trapani dei record, la Team Altamura saluta la Poule Scudetto, saluta i dilettanti, e chiude una stagione storica perdendo 3-0 al “D’Angelo” contro gli invincibili siciliani. Per Giacomarro potrebbe essere l’ultima in biancorosso. I suoi partono bene, al 6’ Mobilio lancia Loiodice per un coast to coast, il destro a giro del dieci termina di poco alto. Un minuto dopo il Trapani perde palla in fase di disimpegno, Saraniti ci prova dal limite ma Ujikaj rimedia al pasticcio. Il primo episodio sfavorevole giunge al 34’, Errico stende Balla in area: dal dischetto Kragl mostra tutta la sua esperienza e spiazza Fernandes. I murgiani rispondono immediatamente, al 39’ Mobilio aggancia un cioccolatino dalle retrovie e lo insacca, per l’assistente però è fuorigioco. L’attaccante ci riprova al 43’, servito da Maccioni, ma l’esecuzione lascia a desiderare. All’intervallo granata avanti 0-1.

Risultato che durerà per poco. Dopo appena un minuto e mezzo dall’avvio della ripresa il Trapani raddoppia: botta di Kragl, Fernandes non perfetto, il tap-in di Palermo congela il match. Altamura in avanti al 49’, Loiodice vede Maccioni che impegna Ujikaj. Al 66’ diagonale a lato di Molinaro da ottima posizione. La Team ci prova in tutti i modi ma la gara si innervosisce al 76’, il duro intervento di Balla su Dipinto scatena una rissa, ne fanno le spese Saraniti e Cipolla, espulsi dal direttore di gara, pugliesi in nove. Pasticcio all’83’, Convitto intercetta un retropassaggio errato, Fernandes lo stende, altro calcio di rigore: Marigosu non sbaglia e cala il tris. I siciliani sfiorano addirittura il poker prima all’88’ con Samake, poi al 90’ con Sbrissa, Fernandes dice di no ma la sostanza non cambia, finisce 0-3. Il Trapani vince ancora, vince sempre, per l’Altamura è tempo di proiettarsi al professionismo, mister Giacomarro verso l’addio.

IL TABELLINO

ALT 0-3 TRA

TEAM ALTAMURA (3-4-3)

Fernandez, Errico, Loiodice, Chietti, Cipolla, Cascella, Dipinto, Logoluso, Mobilio, Saraniti, Maccioni. A Disp. De Luca, Colella, Mattera, Bolognese, Lattanzio, Molinaro, Pellegrini, Grande, Pagni. Allenatore: Domenico Giacomarro.

Sostituzioni: 46’ Mattera per Errico e Lattanzio per Mobilio – 52’ Molinaro per Saraniti – 70’ Pagni per Maccioni.

TRAPANI (3-4-3)

Ujikaj, Guerriero, Sabatino, Balla, Samake, Crimi, Ba, Gelli, Pino, Palermo, Kragl . A Disp. Antonini, Sbrissa, Convitto, Marigosu, Cocco, Morleo, Pipitone, Bolcano, Sartore. Allenatore: Alfio Turrisi.

Sostituzioni: 56’ Marigosu per Crimi – 63’ Sartore per Kragl – 70’Sbrissa per Ba e Bolcano per Gelli – 82’ Convitto per Balla.

Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni.

AMMONITI: Crimi, Ba, Balla e Guerriero (Tra) – Errico, Chietti E Loiodice (Alt)

ESPULSI: Cipolla e Saraniti (Alt)

ANGOLI: 6 – 3

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author