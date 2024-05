Volley, BigMatFinals in Puglia: conclusa la fase di qualificazione

Si è conclusa la Fase di Qualificazione delle BigMat Finali Nazionali U18 femminili in corso in Puglia. Quattro le squadre che conquistano il pass per la Fase Finale, dopo aver concluso in testa il proprio girone di qualificazione: Us Torri, Volley Bergamo 1991, Cfv Tre-di, Spazio Conad Busnago, Libertas Fc/mosaico Ra. Questa sera si terrà la riunione tecnica alla presenza delle squadre in corsa per la Fase Finale per dare poi il via nella mattinata di domani alle 10 alle prime gare della nuova fase sui campi di Castellana Grotte, Monopoli, Turi e Fasano.

Squadre qualificate alla Fase Finale dalla Fase di Qualificazione: Us Torri – Veneto (Gir. A), Volley Bergamo 1991 – Lombardia (Gir. B), Cfv Tre-di – Friuli Venezia Giulia (Gir. C), Spazio Conad Busnago – Lombardia (Gir. D), Libertas Fc/mosaico Ra – Emilia Romagna (Gir. E).

Squadre già qualificate alla Fase Finale (7): Cortina Express Imoco Volley (Veneto 1), Asd Volleyro’ Cdp (Lazio 1), Club76 Reale Mutua Fenera Chieri (Piemonte 1), Vero Volley Torneria Colombo (Lombardia 1), Moma Anderlini Mo (Emilia Romagna 1), Savino Del Bene V (Toscana 1), Volley Academy Wekon

Risulati e Classifiche Fase di Qualificazione

Qualificazione – Gir. A (Palagrotte – Castellana Grotte)

Us Torri – Fisiopro Nuova Pallavolo Cb 3-0 (25/6 25/10 25/8)

Cbf Balducci-paoloni Macerata – Argentario P.vollei Tn 1-3 (18/25 25/10 18/25 16/25)

Fisiopro Nuova Pallavolo Cb – Cbf Balducci-paoloni Macerata 0-3 (9/25 10/25 16/25)

Argentario P.vollei Tn – Us Torri 0-3 (22/25 16/25 16/25)

Argentario P.vollei Tn – Fisiopro Nuova Pallavolo Cb 3-0 (25/2 25/20 25/16)

Us Torri – Cbf Balducci-paoloni Macerata 3-1 (25/21 23/25 25/11 29/27)

Classifica Gir. A

Us Torri – Veneto 9

Argentario P.vollei Tn – Trentino 6

Cbf Balducci-paoloni Macerata – Marche 3

Fisiopro Nuova Pallavolo Cb – Molise 0

Qualificazione – Gir. B (Palazzetto Dello Sport – Monopoli)

Volley Friends Roma – Volley Bergamo 1991 1-3 (25/27 21/25 25/17 18/25)

Luvo Barattoli Arzano – Pallavolo Alfieri 3-1 (25/11 25/12 18/25 25/14)

Volley Bergamo 1991 – Luvo Barattoli Arzano 3-0 (25/11 25/17 25/22)

Pallavolo Alfieri – Volley Friends Roma 0-3 (16/25 16/25 17/25)

Pallavolo Alfieri – Volley Bergamo 1991 0-3 (4/25 5/25 8/25)

Volley Friends Roma – Luvo Barattoli Arzano 3-1 (25/18 15/25 25/17 25/18)

Classifica Gir. B

Volley Bergamo 1991 – Lombardia 9

Volley Friends Roma – Lazio 6

Luvo Barattoli Arzano – Campania 3

Pallavolo Alfieri – Sardegna 0

Qualificazione – Gir. C (Palazzetto Dello Sport – Turi)

Cfv Tre-di – Ssv Bozen 3-0 (25/13 25/21 25/16)

Sis*med Cutrofiano – School Volley Perugia 3-1 (21/25 25/14 25/9 25/17)

Ssv Bozen – Sis*med Cutrofiano 0-3 (13/25 12/25 15/25)

School Volley Perugia – Cfv Tre-di 0-3 (14/25 22/25 20/25)

School Volley Perugia – Ssv Bozen 3-0 (25/23 25/14 25/22)

Cfv Tre-di – Sis*med Cutrofiano 3-0 (25/13 25/18 25/20)

Classifica Gir. C

Cfv Tre-di – Friuli Venezia Giulia 9

Sis*med Cutrofiano – Puglia 6

School Volley Perugia – Umbria 3

Ssv Bozen – Alto Adige 0

Qualificazione – Gir. D (Palasport Vigna Marina – Fasano)

Spazio Conad Busnago – Psa Matera Volley 3-0 (25/7 25/16 25/14)

Cogovalle – Gada Pescara Project 3-2 (25/16 17/25 25/21 20/25 15/5)

Psa Matera Volley – Cogovalle 0-3 (9/25 17/25 7/25)

Gada Pescara Project – Spazio Conad Busnago 0-3 (20/25 23/25 12/25)

Gada Pescara Project – Psa Matera Volley 3-0 (25/8 25/13 25/14)

Spazio Conad Busnago – Cogovalle 3-1 (25/20 22/25 25/14 25/20)

Classifica Gir. D

Spazio Conad Busnago – Lombardia 9

Cogovalle – Liguria 5

Gada Pescara Project – Abruzzo 4

Psa Matera Volley – Basilicata 0

Qualificazione – Gir. E (Palazzetto Dello Sport – Putignano)

Libertas Fc/mosaico Ra – Cogne Aosta Volley 3-0 (25/3 25/10 25/10)

As Pd Montelupo – Raffaele Arpaia Lamezia 3-1 (25/27 25/10 25/17 25/18)

Cogne Aosta Volley – As Pd Montelupo 0-3 (16/25 4/25 6/25)

Raffaele Arpaia Lamezia – Libertas Fc/mosaico Ra 0-3 (13/25 13/25 20/25)

Raffaele Arpaia Lamezia – Cogne Aosta Volley 3-0 (25/5 25/10 25/9

Libertas Fc/mosaico Ra – As Pd Montelupo 3-0 (25/22 26/24 26/24

Classifica Gir. E

Libertas Fc/mosaico Ra – Emilia Romagna 9

As Pd Montelupo – Toscana 6

Raffaele Arpaia Lamezia – Calabria 3

Cogne Aosta Volley – Valle D’aosta 0

I Gironi della Fase Finale

Gir. F (Palagrotte – Castellana Grotte)

Cortina Express Imoco Volley

Cfv Tre-di – Friuli Venezia Giulia (1-gir.c)

Spazio Conad Busnago – Lombardia (1-gir.d)

Gir. G (Palazzetto Dello Sport – Monopoli)

Asd Volleyro’ Cdp

Volley Academy Wekondor Ct

Us Torri – Veneto (1-gir.a)

Gir. H (Palazzetto Dello Sport – Turi)

Club76 Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene V

Libertas Fc/mosaico Ra – Emilia Romagna (1-gir.e)

Gir. I (Palasport Vigna Marina – Fasano)

Vero Volley Torneria Colombo

Moma Anderlini Mo

Volley Bergamo 1991 – Lombardia (1-gir.b)

