La Dinamo CAB Molfetta esce sconfitta dal penultimo match stagionale al Pala Poli contro l’ASEM Volley Bari guadagnando, tuttavia gli applausi del pubblico.

Una sconfitta a testa alta per le ragazze di coach Michele Drago che nei giorni precedenti alla gara contro le baresi, ma anche a pochi istanti dall’avvio del match, si è dovuto scontrare con le defezioni di quasi la metà del roster.

Costretta a schierare le atlete meno impiegate in tutta la stagione, la Dinamo è riuscita a tenere testa come ha potuto all’ASEM Volley. All’esordio anche la giovanissima Maria Porta nel ruolo di palleggiatrice, autrice di un’ottima gara che ha ampiamente soddisfatto coach Drago, così come ribadito da lui stesso nel post match.

In un tardo pomeriggio dal clima surreale al Pala Poli, che coincide con l’imminente chiusura di stagione, la cronaca del match tra Dinamo Molfetta e ASEM Bari lascia il tempo che trova. Con una formazione falcidiata da defezioni dell’ultim’ora (come quella della stessa Erika Panunzio e Antonella Mastropasqua), le ragazze in maglia arancio provano a tener testa alle avversarie che in avvio di primo set piazzano un corposo vantaggio difficile da recuperare.

Sul 6-15 ci provano Zakrajšek e Parisi ad accorciare le distanze, così come poco dopo va a segno il servizio di Sciancalepore. La Dinamo gioca con il cuore che non basta ad impedire alle baresi di aggiudicarsi il primo set sul risultato di 17-25. Nel secondo set la musica non cambia perché l’ASEM va subito in vantaggio di tre lunghezze e in pochi minuti si porta sul 5-18 che lascia poche speranze alla Dinamo. Direttamente su servizio trova il punto Porta che poco dopo alza perfettamente una palla per Fracchiolla brava a trovare il varco vincente nella difesa barese.

Pochi, ma importanti lampi di gioco che compiacciono coach Drago, sebbene anche il secondo set si chiude sul 12-25 per l’ASEM. L’inizio del terzo set è più equilibrato: al primo vantaggio ospite, risponde Fracchiolla che pareggia i conti dapprima sul 2-2 e poi sul 3-3. Poco dopo l’ASEM torna a prendere il largo sul 4-8, ma le ragazze in maglia arancio provano a tenersi agganciate alle baresi. E’ Sciancalepore a realizzare il punto che vale il -2 dall’Asem sull’8-10, a cui seguono due realizzazioni consecutive di Parisi. Il mini break della Dinamo non impedisce alle baresi di tronare ad allungare e chiudere anche il terzo set sul 13-25.

Una sconfitta dal sapore meno amaro per la buona risposta delle seconde linee. «Sulla cronaca del match ho poco da dire, per una partita praticamente a senso unico – ha commentato coach Drago –l ma sono soddisfatto per come la squadre ha reagito a delle difficoltà dell’ultima ora, così come faccio i miei complimenti alla giovane Maria Porta che nel ruolo di palleggiatrice ha interpretato una buona gara».

La Dinamo CAB Molfetta chiuderà la sua stagione sabato 18 maggio alle ore 19 al Pala Fiori di Terlizzi contro la capolista Zest.

Serie D maschile. Non riesce ai ragazzi della Serie D Dinamo l’impresa di ribaltare l’esito di Gara 1. Dopo un match combattutissimo ed incerto sino alla fine, terminato al tiebreak, il team di coach Cavaliere cede alla Visionottica Ramundo Nardò 2-3(25-20; 25-16; 15-25; 17-25; 11-15) e non riesce a conquistare la permanenza in Serie D, scivolando dopo una stagione nuovamente in Prima Divisione.

DINAMO CAB MOLFETTA-ASD ASEM VOLLEY BARI 0-3 (17-25; 12-25; 13-25)

Dinamo CAB Molfetta: Porta (palleggiatrice) – Fracchiolla (opposto) – Zakrajšek/Parisi (schiacciatrici)- Sciancalepore/Sancilio (centrali). All. Drago.

ASEM Bari: Losavio (palleggiatrice) – My (opposto) – Lanza/Zicari(schiacciatrici) Trentadue/Galilulo (centrali) – Maruccia (libero). All. Girgenti

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author