Eccellenza, Nuovarredo Arena sede della finale tra Bisceglie ed Ugento

FRANCAVILLA FONTANA – La Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana sarà, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il teatro della partitissima d’Eccellenza, la finale promozione tra Bisceglie e Ugento, in programma domenica 5 maggio alle 16:30. Per sede e orario manca soltanto l’ufficialità, l’ultimo atto della massima competizione regionale torna nella cittadina imperiale dopo tre anni dallo spareggio di fine giugno 2021, quando a sorpresa la Virtus Matino conquistò la Serie D con un roboante 5-0 ai danni del Trinitapoli. Sarà, quindi, ancora BAT contro Salento, questa volta toccherà a Bisceglie ed Ugento giocarsi il posto d’onore in quarta serie, sconfitta che mette comunque in palio l’accesso ai play off nazionali. Da tre anni, infatti, le due sfidanti riescono poi a ritrovarsi nel Girone H, nella speranza che questa bella tradizione tutta pugliese possa continuare. L’attenzione, però, è rivolta tutta ai novanta minuti più importanti della storia recente dei due club. Da un lato i nerazzurro stellati di Giuseppe Di Meo, protagonisti di un’autentica cavalcata e reduci dal soffertissimo 0-0 nella finale del Girone A con il Molfetta, dall’altro i salentini di Mimmo Oliva, dominanti nel Girone B nonostante l’ingombrante presenza del Manduria vincitore della Coppa Italia regionale ma staccato di nove punti. A Bisceglie il diktat è uno soltanto, tornare in D dopo la delusione dello scorso anno e la doppia clamorosa retrocessione dai professionisti in sole due stagioni. Novanta minuti, e forse più, in cui mancherà il capocannoniere, bomber Pignataro, espulso contro il Molfetta e dunque squalificato. Un punto, questo, a favore dell’Ugento, comunità di 12mila abitanti straripante di entusiasmo e che sogna un traguardo unico nella sua storia.

