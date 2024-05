Clima politico, Iaia: ‘Basta odio, ristabiliamo rispetto reciproco’

“In un periodo in cui tutti dovremmo lavorare per creare un clima di pacificazione e ricordare insieme i tanti ragazzi che sono stati assassinati, da una parte e dall’altra, negli anni di piombo, c’è ancora chi continua ad alimentare un clima di contrapposizione e di scontro che non porta da nessuna parte. Si è arrivati a pubblicare una foto del presidente del Senato Larussa a testa in giù, così come era stato fatto in passato anche con Giorgia Meloni”, scrive in una nota Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Taranto.

“Quando non si hanno argomentazioni o si hanno solo slogan privi di qualunque fondamento sia politico che tecnico, si ricorre a questi strumenti, di così basso livello da dover richiedere l’intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha espresso solidarietà nei confronti di Ignazio Larussa. Nonostante questo, ancora oggi si continua a dibattere con questi toni, basati sulla protervia e su una inesistente superiorità morale e culturale, nei confronti della destra e del centro destra”, aggiunge Iaia.

”Ricordo che i fatti, soprattutto le inchieste giudiziarie delle ultime settimane in Puglia, hanno dimostrato come la Primavera pugliese del centro sinistra, dei collettivi e dei centri sociali sia finita da un pezzo. Forse è il caso che tornino con i piedi per terra e lavorino con tutti gli altri per ristabilire un clima di rispetto reciproco”, conclude Dario Iaia.

