Antimafia, salta audizione di Emiliano per il 2 maggio

Nella serata di martedì 30 aprile, la commissione Antimafia ha sconvocato la seduta prevista per giovedì 2 maggio, come si legge sul sito della Camera, per sentire Michele Emiliano, governatore della Puglia. “Penso che la Commissione abbia preso atto che il 2 maggio devo partecipare alla Conferenza delle Regioni, di cui sono viceresidente, e, subito dopo, alla Conferenza Unificata. Ho già espresso il mio intendimento di essere audito in Commissione dando disponibilità in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel Consiglio Regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra, per tenere distinti i due momenti nel rispetto di entrambe le istituzioni”. Lo ha detto all’ANSA il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a proposito dello spostamento della sua audizione in Commissione Antimafia.

