Barletta, atti vandalici: sindaco Cannito interpella prefetto e questore

Atti vandalici sono stati compiuti di recente a Barletta in via Paolo Ricci, dove ignoti incivili hanno sottratto gli estintori della scuola di Largo Primavera, danneggiato autovetture, fatto esplodere petardi e fumogeni. L’episodio, segnalato dai residenti al Sindaco Cosimo Cannito e documentato da riprese video, non è isolato e genera timori per la pubblica e privata incolumità. A tal proposito, il primo cittadino ha immediatamente informato il prefetto Rossana Riflesso e il questore Alfredo Fabbrocini, mettendo a disposizione le testimonianze filmate e offrendo la massima collaborazione “al fine di individuare e perseguire penalmente gli autori degli atti illeciti nonché per ottenere, tutti insieme, i risultati migliori per la tutela degli interessi della collettività”.

