“Possa, la sua brillante affermazione, rappresentare anche il miglior auspicio per tutte le donne che cercano, con merito, di affermarsi nella società valorizzando le legittime ambizioni personali insieme al principio costituzionale di parità”. È il messaggio augurale del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, rivolto al tenente di vascello Annarita Porcelluzzi, barlettana, prima donna al comando di una unità della Guardia costiera, la nave “Natale De Grazia”. La cerimonia di avvicendamento si è svolta a Trapani la scorsa settimana. “La considerazione per il prezioso lavoro che Ella svolge – scrive ancora il Sindaco all’ufficiale –, riconoscendo l’encomiabile percorso di servizio, infonde orgoglio nel corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia costiera e conferma quanto preziosa sia la presenza femminile in ogni realtà professionale. Tutta la nostra comunità è autenticamente fiera di questo storico traguardo: che possa diventare un modello di vita per tutti i nostri giovani”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author