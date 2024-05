Un gattino bianco e grigio era rimasto bloccato sulla cima di un albero piuttosto alto, ma i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per salvarlo. È successo a Barletta, in via Martiri 12 Settembre, dove alcuni residenti del quartiere “Sette Frati” hanno visto il piccolo animale in difficoltà e allertato le autorità competenti. Due vigili del fuoco sono saliti sull’autoscala e, dopo aver raggiunto la zona dell’albero dove si era bloccato il felino, lo hanno preso in braccio e custodito in una gabbia per poi riaccompagnarlo a terra e consegnarlo al proprietario. VIDEO_GATTO_SALVATO

