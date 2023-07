Cerignola, primo allenamento agli ordini di Tisci. Presenti tre volti nuovi

Nel servizio le parole di Ivan Tisci e del presidente Nicola Grieco.

CERIGNOLA – L’Audace Cerignola 2023/2024 scende in campo, i ragazzi si sono radunati agli ordini di Tisci sul rettangolo di gioco dello stadio Monterisi effettuando la prima sgambata della stagione. Per il tecnico è il primo giorno di scuola in riva all’Ofanto.

Presenti i protagonisti della passata stagione, ma anche qualche volto nuovo. Oltre a Leonetti, Martinelli, Bezzon e Sosa, hanno preso parte alla sgambata Bruno Prati, difensore che arriva in prestito dalla Fiorentina, Umberto De Luca, giovane terzino sinistro proveniente dal Genoa e Luca Canale, terzino destro ex Vastogirardi, tutti classe 2004.

