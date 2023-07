Bari, vicinissimo Brenno dal Gremio: sarà lui il successore di Caprile

Il Bari si appresta ad accogliere il successore di Elia Caprile, destinato a salutare per approdare in A con l’Empoli in prestito dal Napoli: si tratta di Brenno, estremo difensore brasiliano con passaporto comunitario. Accordo a un passo con il classe 1999.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp