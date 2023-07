Ufficiale: Taranto, un anno di contratto per Esmeraldo Kondaj

Esmeraldo Kondaj, esterno destro di centrocampo, è un nuovo calciatore del Taranto. Per l’ex Pianese, già in ritiro alle dipendenze di Eziolino Capuano, un anno di contratto: si è legato al club rossoblu fino al giugno del 2024. Italo-albanese nato a Montevarchi (Arezzo), Kondaj ha già all’attivo quattro campionati di Serie D: uno nella Sangiovannese, tre con la Pianese per un totale di 112 presenze e 13 reti.

Il comunicato del Taranto: La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Esmeraldo Kondaj sino al 30/06/2024 con opzione di rinnovo. Classe 2001, Kondaj approda in rossoblù dopo due anni trascorsi alla Pianese in Serie D. Il neo-centrocampista rossoblù, nell’ultima stagione si è messo in luce con il club toscano, dove ha siglato 7 reti in 31 presenze. Nella sua carriera ha vestito anche la maglia della Sangiovannese. Anche Esmeraldo ha raggiunto i suoi compagni e mister Capuano a Cascia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp