Ufficiale: Brindisi, ingaggiato Niccolò Monti

Niccolò Monti, esterno difensivo mancino classe 2001, è un calciatore del Brindisi. Nato a Bologna, nella passata stagione ha indossato la maglia del Picerno totalizzando 10 presenze. In C ha militato anche nel Fano: 19 presenze. Per lui anche tre campionati di Serie D: due con la Recanatese, uno con la Cassetana per un totale di 85 presenze e una rete. Monti si è legato al Brindisi fino al 30 giugno 2025.

