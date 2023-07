Ufficiale: Serie D, Andrea Capristo è del Fasano

Nuovo innesto sulla trequarti per il Fasano, che ha ufficializzato il tesseramento dell’ala sinistra Andrea Capristo. Esterno d’attacco nato il 22 dicembre 1998 a Mesagne, ha mosso i primi passi da calciatore nel settore giovanile del Lecce, in particolare nella formazione under 19.

Si presenta al “Curlo” con un complessivo di 75 presenze em8 reti in quarta serie, maturate con le maglie di Caratese, Nardó, Rotonda e Castrovillari. In carriera vanta anche il debutto in Serie C, avvenuto nel corso della stagione 2016/17 con il Lecce, e due presenze in Coppa Italia Serie C.

Nel 2014 e nel 2015 ha presenziato nelle formazioni under 15, under 17 ed under 18 della nazionale italiana. La scorsa stagione era in forza al Fabriano Cerreto, club militante nel campionato di Eccellenza marchigiana.

“Sono molto contento di avere l’opportunità di giocare a Fasano – ammette Capristo-. Ringrazio la società per l’opportunità che mi è stata offerta e cercherò di ripagare la fiducia con duro impegno e dedizione. Conosco l’importanza della piazza e la difficoltà del girone H ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.

