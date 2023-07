Calcio C/F: Molfetta, si riparte con Petruzzella e Messina in panchina

Una coppia vincente, in grado di creare quell’ambiente giusto fuori e dentro il rettangolo di gioco che nella stagione passata ha portato al raggiungimento di tutti gli obiettivi preposti. Premessa doverosa per annunciare la riconferma per la stagione 2023/2024 dello staff tecnico della Molfetta Calcio Femminile.

Vincenzo Petruzzella e Nico Messina, rispettivamente come allenatore in prima e allenatore in seconda, guideranno la nuova rosa delle biancorosse in vista della storica avventura in Serie C nazionale che avrà inizio il prossimo 10 settembre.

Per la società non vi sono stati dubbi e né incertezze nell’affidare, ancora una volta, la squadra ad un duo che ha creduto moltissimo nei valori perseguiti dalla dirigenza, traducendoli, sul campo, in crescita tecnica delle atlete a disposizione. Crescita che ha portato ad una serie storica di vittorie consecutive.

Un ruolino di marcia che ha visto le biancorosse trionfare in Coppa Italia Regionale, nello spareggio promozione e anche nelle prime due partite della fase nazionale della Coppa Italia, arrendendosi di misura soltanto a Catania contro la formazione etnea dopo aver sfiorato il colpaccio.

Il mister Vincenzo Petruzzella e il suo secondo Nico Messina hanno avuto il merito di creare quell’ambiente giusto, fuori e dentro il rettangolo di gioco, plasmando una rosa unita disposta a venirsi incontro nei momenti di difficoltà. Con la partecipazione alla Serie C Nazionale indubbiamente l’asticella si alza, ma rimangono invariate le modalità di raccogliere la nuova sfida.

«Serie C per noi significa il raggiungimento di un sogno, ma anche di un obiettivo inseguito per un’intera stagione – commentato Vincenzo Petruzzella – al quale le ragazze per prime hanno creduto sin dall’inizio, così come noi dello staff. Sappiamo benissimo che d’ora in avanti potremmo trovare squadre molto più attrezzate e preparate oltre che siamo consapevoli che disputeremo un campionato molto più lungo. Tuttavia, come ho sempre chiesto alle ragazze, l’importante è mettere il massimo dell’impegno nell’affrontare ogni sfida, anche la più dura. Questo sarà un anno in cui faremo esperienza dove puntiamo a mantenere la categoria per poi fare sempre meglio negli anni successivi. Il mio appello – ha concluso Petruzzella – è ancora rivolto a questa citta: seguite queste ragazze, perché partita dopo partita onorano la maglia biancorossa».

Dello stesso parere anche l’allenatore in seconda della Molfetta Calcio Femminile Nico Messina. «Le ragazze hanno conquistato sul campo questa categoria – ha sottolineato – con merito, grinta e determinazione ed è per questo che siamo soddisfatti per essere riusciti a formalizzare l’iscrizione in Serie C».

La Molfetta Calcio Femminile si ritroverà al “Paolo Poli” il prossimo 7 agosto per l’inizio della preparazione in vista dell’inizio del campionato.

