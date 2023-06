Fra Beppe Laterza e la Team Altamura sbuca il Casarano

Mister Giuseppe Laterza sembra sia pronto a ripartire dalla Serie D. Come vi abbiamo raccontato nel live di calciomercato, fra il tecnico pugliese e la dirigenza della Team Altamura c’è stato un primo incontro, al termine del quale l’allenatore ex Fasano, Taranto e Monopoli avrebbe chiesto qualche giorno di tempo per riflettere. Nel frattempo, però, avrebbe mostrato interesse anche il Casarano di Francesco Montervino, che pare abbia tutte le intenzioni di travestirsi da terzo incomodo. L’impressione è che entro l’inizio della prossima settimana si saprà qualcosa in più circa il futuro di Beppe Laterza, che dopo due esperienze in Lega Pro può dirsi pronto a ripartire dalla Serie D.

